V Poljčanah potekal Bear Cup 2025 v rokoborbi

V soboto je v Poljčanah v organizaciji domačega Rokoborskega kluba Poljčane potekal 1. Bear Cup in 1. Mednarodni turnir v ženski rokoborbi. Sodelovale so ekipe iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in dekleta iz Poljčan. Domači klub je osvojil štiri zlate, tri srebrne in šest bronastih medalj ter ekipno prvo mesto. Zlate medalje so osvojile Tayra Rak (U15, 58 kg), Ana Jeza (U15, 66 kg), Mihaela Čirič (seniorke, 62 kg) in Sara Trbulin (seniorke, 68 kg). Srebrne medalje so si priborile Nuša Majer (seniorke, 62 kg), Miša Čirič (deklice, 22 kg) in Vanessa Huzjak (deklice, 32 kg). Bronaste medalje so osvojile Ana Korenjak (deklice, 22 kg), Lara Rebernak (deklice, 24 kg), Isa Zupančič (deklice, 27 kg), Zala Zupančič (deklice, 28 kg), Anja Zidar (deklice, 33 kg) in Maja Zidar (deklice, 38 kg). (Povzeto po zapisu: RK Poljčane; Foto: Anja Vuk)

