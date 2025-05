V Poljčanah popoldne odprtje razstave Drobci iz zgodovine samostana Studenice

V prostorih Občine Poljčane bo v sredo, 28. maja, ob 17. uri odprtje razstave z naslovom Studenice – drobci iz zgodovine samostana. Razstavo so v sodelovanju pripravili Zgodovinsko društvo Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, Nadškofijski arhiv Maribor, Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica – enota Studenice in Občina Poljčane.

Avtorici razstave, dr. Simona Kostanjšek Brglez in mag. Lilijana Urlep, sta v ospredje postavili izbrane zgodovinske drobce, ki osvetljujejo bogato preteklost samostana Studenice. Poleg arhivskih in zgodovinskih vsebin pa bodo razstavljena tudi likovna dela otrok iz vrtčevske enote v Studenicah.

Za glasbeni program ob odprtju bodo prav tako poskrbeli otroci iz vrtca ter Brina in Žiga Hrup. Razstava bo na ogled do konca julija.