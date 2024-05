V Poljčanah popoldne občinska slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj

V Poljčanah bo danes popoldne (31. 5. ob 17. uri) osrednja občinska slovesnost ob 16. prazniku občine. Slavnostni govornik bo generalmajor Dobran Božič v počastitev 20. obletnice vstopa v Nato in Evropsko unijo. V kulturnem programu bo nastopil Rok Pliberšek v spremljavi virtuoza Gorana Bojčevskega in Tadeje Pančič.

Na slovesnosti bodo tudi izročili občinske nagrade in priznanja. Kdo so nagrajenci?

»Zahvalno listino občine Poljčane bomo podelili Društvu kmetic Poljčane za dolgoletno uspešno delo na področju ohranjanja kmečkih običajev in predajanju znanja ter izkušenj iz kuharstva in peke tradicionalnih jedi. Podelili bodo še dvoje priznanj občine. Frideriku Sobotiču za uspešno in dolgoletno prostovoljno delo na področju ljubiteljske kulture ter delovanja v društvih. Priznanje prejme tudi Vinogradniško sadjarsko društva Poljčane za dolgoletno uspešno delo na področju kmetijstva in vinogradništva. Društvo je prav v teh dneh obeležilo 30. obletnico delovanja,« je pojasnila županja dr. Petra Vrhovnik.

Prav tako bodo podelili tudi priznanja za odlične dosežke na športnem področju v preteklem letu. Nocojšnja slovesnost je namenjena vsem občankam in občanom. Prav tako zanje prirejajo celodnevno praznovanje tudi jutri, dodaja županja:

»Dopoldne pripravljamo športno rekreativni dogodek, v okviru katerega vabimo na Boč – s kolesom ali peš. Na cilju, pri planinskem domu na Boču, bo animacijski program.

Popoldne pa bo pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah potekalo veselo praznovanje s predstavo in zabavo za otroke ter nato še z več glasbeniki. Pridejo Eva Boto, Ansambel Galama ter Nuša Derenda. Vsi dogodki so brez vstopnine.«

Občinski praznik Občine Poljčane je sicer 2. junija. Namreč; na ta dan leta 1846 je skozi Poljčane peljal prvi vlak na progi Dunaj – Trst. (B. Petelinšek, foto: Srečko Štajnbaher)