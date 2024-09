V Poljčanah nove delavnice: Sproščeno in aktivno po 55. letu

V Poljčanah so z ustanovitvijo Zadruge za trajnostni razvoj podeželja in turizma, poimenovane Živo Gnezdo, v septembru začeli z novimi prireditvami.

Zadruga si prizadeva za krepitev skupnosti, povezovanje lokalnih ponudnikov in širjenje dobrega glasu o Dravinjski dolini. Prvi dogodki so tedenska srečanja vsak ponedeljek v Razvojnem Centru Narave, s katerimi so začeli v septembru. Brezplačne delavnice so poimenovali Sproščeno in aktivno po 55. letu. »Gre za pester in zanimiv program tedenskih srečanj, kjer izmenjujemo izkušnje in se učimo o temah, ki so blizu našemu vsakdanu. Za vse nad 55 let,« pojasnjuje Aljaž Brodnjak iz zadruge Živo gnezdo.

Naslovi delavnic razkrivajo teme: Kako jasno komunicirati? Kako skrbeti zase in živeti zdravo? Kako se lotiti reševanja vsakdanjih izzivov? Sproščanje in dihalne vaje, Kako okrepiti svojo ustvarjalnost? …

Prve delavnice so pustile dober vtis, ocenjuje Brodnjak in dodaja, da snujejo tudi dogodke za mlade ter oblikovaje neke skupne blagovne znamke, ki bi povezala različne ponudnike. Članstvo v zadrugi je odprto za vse, ki se vidijo v tej zgodbi. (B. Petelinšek)