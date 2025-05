V Poljčanah nocoj slavnostna prireditev ob občinskem prazniku

V Domu športa in kulture v Poljčanah bo nocoj osrednja občinska prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj najzaslužnejšim posameznikom in skupinam, ki pomembno prispevajo k razvoju občine.

Zahvalno listino Občine Poljčane bo prejela Vida Babšek za dolgoletno delo na področju ohranjanja kulinarične dediščine in vodenje Društva kmetic Studenice. Priznanje Občine Poljčane bo prejela družina Drosk, ki že vrsto let aktivno sodeluje v Kulturno umetniškem društvu Andreja Stefanciosa Studenice in s tem pomembno sooblikuje ljubiteljsko kulturo v kraju. Grb Občine Poljčane pa gre Glasbeni šoli Slovenska Bistrica – dislociranemu oddelku Poljčane, ki že skoraj štiri desetletja pomembno prispeva k razvoju glasbenega izobraževanja na tem območju.

Podeljena bodo tudi športna priznanja. Naziv najboljše športnice prejme Ana Vidovič za uspehe v plesu, naziv najboljšega športnika Klemen Španring za dosežke v gorskem teku in turnem smučanju, naziv najboljše ekipe pa kros ekipa mlajših učencev OŠ Kajetana Koviča Poljčane, ki je na državnem prvenstvu osvojila tretje mesto.

Naziv perspektivnega športnika pa bo letos podeljen deseterici mladih, ki so v letu 2024 dosegli odlične rezultate v kolesarjenju, atletiki, šahu, orientacijskem teku in rokoborbi.

Na nocojšnji slovesnosti bo osrednja govornica županja dr. Petra Vrhovnik, kulturni program bodo pripravili Žiga Hrup in učenci glasbene šole