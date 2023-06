V Poljčanah jutri tečejo za Luko in Lano

Poljčane bodo jutri, 13. junija, utripale v ritmu dobrodelnosti. Na šolskem atletskem igrišču prirejajo popoldne od 16. ure dalje tretji dobrodelni dogodek Poljčane tečejo za dober namen.

Tek je dobrodelne narave, z njim zbirajo sredstva za 9-letnega Luko Brajliha in 3,5-letno Lano Bračič. Oba sta iz Poljčan. »V štirih urah se vsakdo lahko pridruži temu teku, in sicer kadar koli želi in odteče poljubno razdaljo. Namesto startnine bomo zbirali prostovoljne prispevke, ki bodo v celoti namenjeni pomoči otrokoma,« povabi k udeležbi Bogomir Dolenc iz društva Športni klub EMI.

Zanimivo bo!

Poleg rekreativnega krožnega teka bo pripravljen bogat spremljevalni program z glasbo in kulinarično ponudbo. Ob donaciji 20 evrov za pomoč otrokoma vsakdo prejme kuponček za brezplačni burger. Vsaj 200 jih bodo spekli in razdelili. Pripravljajo tudi otroški kotiček, animacijo, poslikave, dobrodelne palačinke, Center za krepitev zdravja bo predstavil svoj program, prav tako KO RK Poljčane in še marsikaj se bo dogajalo … Obiskovalcem bodo z žrebom podelili nagrade donatorjev. Na samem dogodku pa bodo tudi že podelili zbrane donacije družinam obeh otrok.

V Poljčanah so se že izkazali

Lani se je dobrodelnega dogodka v Poljčanah udeležilo več kot 400 obiskovalcev, od tega jih je približno tretjino teklo. Nekateri en krog ali dva, en tekač pa je pretekel celo 42 kilometrov. Večina obiskovalcev pride predvsem za to, da donirajo. (B. P.)