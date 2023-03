V Pokrajinskem muzeju občasna razstava Naj medi

V Pokrajinskem muzeju Celje je do 15. maja na ogled občasna razstava Naj medi, na kateri je predstavljena kranjska sivka v merilu 1:100.

Z razstavo želi muzej opozoriti na pomen čebel za človeštvo, ohranjanja čebelam in ljudem prijaznega okolja in pomoči čebelam, da bodo še dolgo skrbele za četrto žlico hrane.

Kot so sporočili iz Pokrajinskega muzeja Celje, so ob tej priložnosti za osnovnošolce pripravili posebne učne ure s kratkim predavanjem o čebelah, ogled in pogovor ob 3D kranjici, ogled razstave Naj medi in kratko delavnico z učnimi listi. Več o tem pa vas čaka v zadnji številki časopisa Celjan.