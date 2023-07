V podjetju Alumero iz Slovenske Bistrice zanikajo obtožbe o izkoriščanju ali diskriminaciji ukrajinskih delavcev. V sporočilu za javnost so pojasnili, da so takoj po tem, ko so bili s strani Inšpektorata za delo obveščeni o nepravilnostih pri zaposlovanju tujih delavcev, vseh 28 ukrajinskih delavcev zaposlili znotraj lastne družbe. Prav tako pa tudi plačali celotno kazen Inšpektorata.

Družba Alumero v Slovenski Bistrici med drugim proizvaja nosilne konstrukcije za sončne elektrarne. Kot številna druga podjetja se soočajo s težavami pri iskanju delovne sile. Rešitve iščejo tudi v tujini.

Pri napotitvi ukrajinskih delavcev v njihovo podjetje so – kot pojasnjujejo – naredili napako, saj so sklenili pogodbo s podjetjema, za kateri se je izkazalo, da nimata zakonitih dovoljenj za posredovanje delavcev. Pred sklenitvijo dogovora je podjetje opravilo pravno preverbo poslovnega dogovora, vendar se je kasneje izkazalo, da ni skladen s slovensko zakonodajo.

Sankcijam niso nasprotovali

Poudarjajo, da sankcijam inšpektorata niso nasprotovali, v postopku pa so sodelovali tvorno in ažurno. Obtožbe o izkoriščanju ukrajinskih delavcev tako zanikajo.

»Za nas so delavci srce našega podjetja in so del naše družine. Zagotavljamo politiko ničelne stopnje tolerance diskriminacije na vseh ravneh podjetja in zaradi obtožb sem osebno prizadet. Zaposlujemo delavce iz Bosne in Hercegovine, Avstrije, Nepala, Madžarske, Slovenije in Ukrajine in vsi so obravnavani enako, ne glede na starost, etnično pripadnost, spol, narodnost ali raso. Med delavci ne delamo razlik, vsi imajo enake pravice,« je pojasnil Patrick Pfeiffer, direktor podjetja.

Dodajajo, da tudi ne držijo navedbe, da zaposleni niso imeli odmora za malico ali da niso smeli uporabljati skupne jedilnice. Vsi ukrajinski delavci prejemajo nadomestilo za prehrano, ki ga zahteva zakon, in uporabljajo iste prostore v podjetju kot vsi drugi delavci. Na noben drug način niso bili izkoriščani ali diskriminirani.

»Spoštovanje pravic delavcev je jedro našega poslovnega modela in naše zaposlene resnično cenimo. Kljub temu, da smo ravnali v dobri veri in za nepravilnosti v tujih podjetjih nismo vedeli, smo se odločili, da napako takoj popravimo in delavcem zagotovimo stabilno zaposlitev. Žal nam je, da nismo storili več, da bi to situacijo preprečili, vendar smo odločeni ohraniti naše vrednote in vsakemu delavcu omogočiti varno in izpopolnjujoče delovno meso,« je dodal direktor.

Alumero v Sl. Bistrici zaposluje 130 ljudi

Iz družbe so tudi sporočili, da je Alumero v Sloveniji od leta 2012 in v Slovenski Bistrici trenutno zaposluje 130 ljudi. V letu 2012 so v Slovenijo investirali 4 milijone evrov, v lanskem poslovnem letu pa so zabeležili 12 milijonov evrov letnega prometa.