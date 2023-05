V Podčetrtku jutri 8. Festival vina in čokolade s pestrim programom

Podčetrtek bo jutri, v soboto, 6. maja, gostil že 8. Festival vina in čokolade.

Tudi tokrat bodo v ospredju festivalskega dogajanja ponudniki vin in čokolade, predstavilo se jih bo več kot 50.

V spremljevalnem programu bodo potekale različne delavnice, tekmovanje v peki torte, dobrodelni tek, izbrali bodo županovo vino in gostili glasbene nastope Dejana Vunjaka, Jerneja Dirnbeka in Big banda Šmarje pri Jelšah. Ob tem bodo omogočili vožnje s turističnim vlakcem in vinskim avtobusom.

Predstavnik organizatorjev Boštjan Misja je pred festivalom za Radio Rogla povedal:

1 od 3

(NK; Foto: Festival vina in čokolade)