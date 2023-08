V Podčetrtku dobili odobreno sofinanciranje Centra za podjetništvo v višini 1,6 milijona evrov

Občina Podčetrtek je prejela pozitiven sklep Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj o sofinanciranju Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek – inkubator Podčetrtek v višini 1.600.000,00 EUR, za katerega se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024, in sicer s prijavo na Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev.

V občini Podčetrtek je zaznano vse večje povpraševanje o urejenem poslovnem okolju s sodobno infrastrukturo ter naborom svetovalnih in mentorskih storitev, ki omogoča učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij, saj tovrstne infrastrukture še ni na voljo v lokalnem okolju. Občina vidi rešitev za pomanjkanja tovrstne infrastrukture z izvedbo investicije v izgradnjo novega objekta, ki bo sodoben, energijsko varčen in namenjen delovanju podjetniškega inkubatorja, hkrati pa bo v njem umeščena tudi sodobna tržnica, ki odlično dopolnjuje slednjega.

Predvideni objekt je zasnovan v dveh etažah (P+1N). V prvi etaži so prostori tržnice, co-working z zunanjo teraso, vhodna avla z vetrolovom, trgovina s spominki s pripadajočim skladiščem ter pomožni prostori; prostor za tehnologijo, sanitarni vozel, vertikalno komunikacijsko jedro in skladišče za potrebe tržnice. V nadstropju so pisarne s sejno sobo, avla z izhodom na manjšo teraso, predavalnica z odrom in zaodrjem ter pomožni prostori, vse namenjeno opravljanju aktivnosti inkubatorja.

Pred objektom je predvidena tlakovana površina, na katero je možno postaviti premične stojnice, na ploščad sta umeščena tudi vodni element in pitnik. Za zagotavljanje trajnostne naravnanosti gradnje so v projektu predvideni tudi ukrepi trajnostne naravnanosti in t. i. modre oziroma zelene infrastrukture. Kolikšna bo celotna vrednost projekta pa bo znano v naslednjem tednu, ko bo izvedeno javno odpiranje ponudb po postopku javnega naročanja. (K. C.)