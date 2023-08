V organizaciji Cokan tenis akademije se bo jutri na Polzeli začel kakovosten turnir

Nekateri najboljši slovenski teniški igralci se bodo v naslednjih dneh predstavili na Polzeli. Tam se bo jutri v organizaciji Cokan tenis akademije začel turnir Malina Všečka open z nagradnim skladom 5.000 evrov. Med drugim bodo prišli Davis cup reprezentant in eden največjih upov slovenskega tenisa Matic Dimic, Miha Vetrih in domačin iz Celja Jan Dimitrijevič, ki trka na vrata reprezentance. V žrebu bo tudi še nekaj mlajših tekmovalcev, ki bodo omenjeni trojici poizkušali preprečiti končno zmago. Direktor turnirja Robi Cokan je prepričan, da bodo gledalci lahko spremljali kakovosten tenis – vstop za gledalce bo prost. Ob tem bodo ob koncu tedna pripravili še turnir za 12-letnike.

Turnir bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo izkupiček od prodane pijače in hrane namenili prizadetim v poplavah z Brega pri Polzeli in Ločice. Donacije pa bodo zbirali tudi v posebni skrinjici. (Jure Mernik)

