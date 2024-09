V Oplotnici na ogled razstava o žrtvah Auschwitza

Včeraj popoldan so v Graščini Oplotnica otvorili razstavo »Tu se je smrt utrudila do smrti«. Razstava Borisa Hajdinjaka, direktorja Sinagoge Maribor, v ospredje postavlja slovenske žrtve Auschwitza. Avtor razstave z umetniškim delom pripoveduje o 2300 ljudeh iz Slovenije, ki so jih odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Večina je bila Slovencev, med deportiranimi je bilo tudi nekaj Judov in Romov. Več kot polovica je tam tudi umrla. Razstava bo na ogled bo vse do začetka krompirjevih počitnic. (A. S.)

