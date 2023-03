V Oplotnici bi uredili novo gospodarsko območje

Turistična cona v gospodarsko. Na občinski upravi pravijo, da novim investitorjem ne morejo več ponuditi novih zemljišč, zato predlagajo spremembo prostorskih načrtov.

Oplotniške svetnike so na zadnji seji seznanili s četrtimi spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Junija 2020 so občane namreč pozvali, da oddajo pobude za spremembe namenske rabe prostora. Do določenega roka so skupaj prejeli 111 pobud s predlogi za 120 sprememb namenske rabe. Urbanisti so preučili, ali so prejete pobude sprejemljive ali ne, pred dnevi pa so jih podrobneje predstavili svetnikom.

Kje bo nova gospodarska cona?

Kot so pojasnili predstavniki podjetja Umarh, ki je opravilo analizo pobud, se večina pobud občanov nanaša na širitve stavbnih zemljišč. Med najbolj obsežnimi je pobuda Občine Oplotnica, ki predlaga spremembo obstoječe turistične cone v gospodarsko. Gre za območje v južnem delu naselja Oplotnica.

Po veljavnem OPN je stavbno območje predvideno za turistično dejavnost – spomnimo, da so pred leti v Oplotnici govorili tudi o izgradnji term – a je narava predvsem porasla z gozdom.

»Kot vemo, imamo to turistično cono že od leta 2006 ali 2007, tukaj se ne dogaja nič, tople vode ni,« je dejal župan Matjaž Orter in dodal, da obenem zaznavajo potrebo po širitvi obstoječih gospodarskih dejavnosti oziroma prihodu novih investitorjev, zato predlagajo opredelitev nove gospodarske cone. Obstoječa zemljišča, namenjena gospodarski dejavnosti, so po njegovem večinoma že pozidana.

Zaradi bližine stanovanjskega območja v severnem delu nove cone predvidevajo mirnejše poslovne dejavnosti, v južnem delu pa proizvodne dejavnosti.

Zanimiva je tudi pobuda zasebnega investitorja, da bi na območju Markečice opredelili območje za predelavo gradbenih odpadkov. O tem bodo svetniki posebej razpravljali na prihodnji seji – v ponedeljek, 27. marca. (N. K.)