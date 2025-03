V občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica konec tedna akcija čiščenja javnih površin

V občinah Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica bo konec tedna akcija čiščenja javnih površin. Akcija poteka v sodelovanju s Komunalo Slovenska Bistrica, kjer posrbijo za razdelitev vrečk, rokavic in za odvoz zbranih odpadkov.

V petek se bodo čiščenju javnih površin pridružili v šolah, vrtcih in javnih zavodih. V soboto, 29. marca, dopoldne pa v vseh večjih krajih v sodelovanju s krajevnimi društvi.

Na akcijo je že prijavljenih nekaj čez 4 tisoč ljudi oz. 35 društev, krajevnih skupnosti in drugih organizacij, prav tako se je še mogoče prijaviti. Vrečke in rokavice lahko predstavniki skupin po predhodnem dogovoru prevzamejo na Centru za ravnanje z odpadki Pragersko.

Čistili bodo javne površine – poti, obcestne površine, brežine vodotokov in drugo. Ni pa ta akcija namenjena čiščenju kleti in kosovnih odpadkov – za slednje lahko uporabniki naročijo poseben odvoz s prijavo na klic. Prav tako v to akcijo niso vključene azbestne plošče – če jih najdete, obvestite Komunalo.