V novo leto z Nušo Derenda

Veseli december. Potekajo zadnje priprave na pestro decembrsko dogajanje z začetkom ob vklopu prazničnih luči 30. novembra.

Obisk nekaterih trgovin nas že konec septembra opozarja na bleščeče decembrsko dogajanje, bolj kot se bližamo koncu oktobra, več je te ponudbe, ki se meša s ponudbo ob noči čarovnic in dnevu spomina na mrtve. V novembru, ko so vsi ostali prazniki že za nami, ni več zadržkov, da ne bi na vsakem koraku v oči bodli okraski, praznične slaščice in seveda darila – že zavita, da nam prihranijo čas. Prva adventna nedelja, ki naznani prihod prazničnega časa, bo letos 1. decembra.

Tudi letos poudarek na dnevni krasitvi

Na pestro decembrsko dogajanje se seveda pripravlja tudi že Mestna občina Celje (MOC) skupaj z Zavodom Celeia Celje, ki bo tudi letos nosilec programa Pravljičnega Celja. Letošnjo krasitev bodo zasnovali podobno kot v preteklih letih.

Novi svetlobni elementi

Že lani je bil velik poudarek na dnevni krasitvi: »Dodali bomo nekaj novih svetlobnih likov za še bolj praznično vzdušje in obnovili nekatere dotrajane elemente. Nekaj novih svetlobnih elementov bomo namestili na vzhodnem delu savinjskega nabrežja,« obljubljajo na MOC.

Za krasitev 170.000 evrov

Vedno znova namreč ugotovijo, da lepo okrašeno mesto ljudem prinaša veliko veselja, hkrati pa je praznično Celje tradicionalno zelo dobro obiskano. »Za krasitev bomo namenili okoli 170.000 evrov.«

Luči bodo zažarele 30. novembra

Dan pred začetkom adventa, torej 30. novembra, bodo zažarele praznične luči v središču mesta. Uradni prižig bo na Glavnem trgu ob 17. uri. Sledil bo torej najbolj veseli mesec v letu, ko nas bodo v središče mesta privabljali številni dogodki.

Silvestrovanje z Nušo Derenda

V Sloveniji že vrsto let živijo silvestrovanja na prostem, ko se ne glede na vreme ljudje radi družimo ob dobri glasbi in množično vstopimo v novo leto z željami, da bo odslej res vse drugače in seveda boljše. Celjani bomo v leto 2025 skočili z Nušo Derenda in s predskupino San Park, in sicer 31. decembra od 22. ure dalje na Krekovem trgu. Ognjemeta ne bo: »Tudi letos ne bomo priredili ognjemeta, saj želimo biti odgovorni do okolja in obzirni do živali.« Več o vrhuncih pa preberite v Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.