V Muzeju na prostem Rogatec in Dvorcu Strmol v novo sezono vstopajo z novostmi

Največji slovenski muzej ljudskega stavbarstva; Muzej na prostem Rogatec in Dvorec Strmol Rogatec sta ponovno odprla vrata z vsakodnevnim delovnim časom od torka do nedelje in tudi ob praznikih, od 10. do 18. ure. V preteklem letu je bil v muzeju obiskovalcem že na voljo samostojen ogled z avdio vodnikom, v letošnji sezoni pa je posodobitev vodenja s pomočjo avdio vodnikov pridobil še Dvorec Strmol. Vse to in še več so predstavili v sklopu novinarske konference.

Za mladino in odrasle, za skupine in posameznike ponujajo programe, kot so: doživljajske delavnice, učne delavnice, vodene oglede, izvedbe timbildingov in poldnevne ali celodnevne izlete. V okviru Rokodelskega centra Rogatec v Dvorcu Strmol izvajajo številne rokodelske delavnice in etnološke prikaze: lončarsko delavnico, vezenje, šivanje, polstenje, ročno tkanje, pletenje iz ličja ter pletenje iz šibja. Edinstveno izkušnjo predstavlja steklarska delavnica, kjer si pod mentorstvom steklarskega mojstra s steklarsko pipo lahko napihate svoj stekleni kozarec. Vsako zadnjo soboto v mesecu je ta delavnica na voljo tudi posameznim obiskovalcem. Šolam ponujajo številne delavnice, v katerih se učenci preizkusijo v veščinah rokodelstva, si ogledajo ekološki zeliščni vrt v muzeju, obiščejo Konjeniški klub Strmol in s konjem odjezdijo krog po maneži. Daleč najbolj prepoznavna delavnica je delavnica Žulike moje babice, ki jo izvajajo v muzeju in gre za prikaz peke kruhka. Skupinam in posameznim obiskovalcem je v muzeju vsakodnevno na voljo domača kulinarika in ponudba pijač iz Pušnšanka.

Za vrtce in ostale zainteresirane posameznike organizirajo tabor in šolo v naravi. Letošnje leto bodo v mesecu avgustu organizirali tridnevni kamp »Počitnice brez telefona« za mladostnike med 10. in 14. letom. Z doživljajsko metodo pedagogike bodo razvijali žive odnose, aktivirali čutila, gradili zaupanje in pripadnost ter tako nadomestili uporabo mobilnih aparatov. V želji, da bi mlajše generacije navdušili za raziskovanje preteklosti v muzeju, ponujajo tudi doživetje s pametnimi očali Hololens2. Gre za poučno interaktivno igro, kjer rešujete naloge ter stopate po poti, ki vam bo razkrila, koliko časa in opravil je bilo nekoč potrebnih, da so prišli od zrna pšenice, do moke in navsezadnje do kruha.

Poleg tega pa pripravljajo tudi nekaj odmevnih dogodkov. Že to soboto vse ljubitelje vrtnarjenja in »vsega naravnega« vabijo na 7. ZELENI FESTIVAL– sejem semen, sadik, zelišč in naravne kozmetike, ki se bo odvijal med 10. in 17. uro, v Muzeju na prostem Rogatec. Program bodo obogatili s predavanji in delavnicami, domačo kulinariko ter z bogatim programom za celotno družino (jezdenje konj, izlet s turističnim vlakcem, doživljajske delavnice …). Podrobnejši program se nahaja na https://www.rogatec.si/zeleni-festival-2024/. (K. C.)