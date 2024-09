V Mozirskem gaju tehtali in merili buče ter dosegli nov državni rekord!

Tekmovanje za najtežjo bučo v Mozirskem gaju 1 od 4

Minulo soboto, 21, 9., je v Mozirskem gaju potekalo že 14. Državno tekmovanje za najtežjo bučo.

Na tekmovanju so poleg najtežje, iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico. S koncem tekmovanja pa se je v parku tudi uradno začela jesen.

Tekmovalo 9 velikank

Za najtežjo bučo je tokrat tekmovalo 9 velikank. Letos lanskega državnega rekorda, ki je znašal 842 kg, niso podrli, vseeno pa je zmagovalka tehtala več kot pol tone.

Razvrstitev prvih treh buč velikank je bila:

mesto – Primož Kotnik – 524 kg mesto – Sebastijan Kojzek – 528 kg mesto – Uroš Fifolt – 615 kg

Najlepša buča je postala buča Primoža Kotnika iz Zreč. Izbrali so jo obiskovalci.

Podrli rekord v dolžini

Medtem, ko letos niso podrli državnega rekorda za najtežjo bučo, pa so dobili nov rekord za najdaljšo. Buča, ki jo je pridelal Erik Rink Perme iz Litije, je bila dolga kar 305 cm in s tem presegla lanski državni rekord, ki je bil 242 cm.

Prav tako so podrli državni rekord v najtežji lubenici. Nov rekord tako znaša 82 kg, državno rekorderko je pridelal Janko Lovše iz Trebnjega.

Jesenska razstava še do 6. oktobra

Buče velikanke bodo v Mozirskem gaju na ogled še do 6. oktobra, do takrat, ko bo potekala tudi tradicionalna razstava buč in jesenskega cvetja. Prav s 6. oktobrom pa bo Mozirski gaj tudi zaprl svoja vrata do decembra, ko ga bodo ponovno odprli za 9. Božično bajko Slovenije. V prazničnem času bo zasijalo kar 1,9 milijona prazničnih lučk. Do takrat pa se bo v parku še marsikaj dogajalo.

Vabljeni torej v Mozirski gaj, začutimo čarobnost barvite jeseni skupaj. (MH)