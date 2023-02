V Mlekarni Celeia zaposlenim zvišali plače in dodatke

V Mlekarni Celeia so svojim zaposlenim z januarjem zvišali plače in dodatke: dobra polovica zaposlenih je v teh dneh tako prejela tudi do 15 odstotkov višje plače, sporočajo iz podjetja.

Kot pravijo v Mlekarni, se plače najbolj dvigujejo tistim z nižjimi dohodki. Zvišali so tudi plačilo za nadurno delo, in sicer za 10 odstotkov, za 70 odstavkov je višji dodatek za izredne prihode.

Mlekarna Celeia trenutno zaposluje 208 delavcev. V podjetju so ob tem poudarili, da so plače in dodatke zvišali v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja. V Mlekarni Celeia sicer vseskozi iščejo nove sodelavce različnih profilov, pri tem pa računajo, da bodo z januarskim dvigom plač in dodatkov postali še bolj privlačen delodajalec.

Dvig v skladu z zmožnostmi

»Zavedamo se, da v trenutnih razmerah dviga cen življenjskih stroškov nihče ne more ostati imun na posledice draginje. Prav zato smo v skrbi za zaposlene in v okviru zmožnosti poslovne slike podjetja dvignili plače in dodatke za leto 2023, pri čemer se najbolj dvigujejo tistim z nižjimi dohodki,« je ob tem dejal direktor Mlekarne Celeia Vinko But in dodal:

»Tudi pri dvigu dodatkov smo sledili finančnim zmožnostim našega podjetja in mislim, da tako dobro kažemo svojo hvaležnost za delo zaposlenih, ki vsak dan v tednu skrbijo, da mleko z več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije pride do naše mlekarne in kot mlečni izdelki na police domačih in tujih trgovcev,« še dodaja direktor Vinko But.

Računajo, da bodo privlačnejši zaposlovalec

V Mlekarni Celeia sicer vseskozi iščejo tudi nove sodelavce različnih profilov, pri tem pa računajo, da bodo z januarskim dvigom plač in dodatkov postali še bolj privlačen delodajalec: »Plača je zagotovo tista osnova, ki delavcu pove, v kakšno podjetje prihaja. Ob tem veliko pozornosti posvečamo zagotavljanju dobrih delovnih pogojev, skrbi za varnost in zdravju pri delu ter pozitivnim odnosom, kar omogoča kakovostno opravljanje dela,« zaključuje direktor But.