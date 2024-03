V marcu sejemo grah in bob

Grah in bob sejemo zgodaj spomladi. Pred setvijo boba in grahaseme čez noč namočimo v kamilični čaj. S tem poskrbimo za razkuževanje semen. Namočeno seme bo tudi hitreje kalilo. Grah in bob lahko sejemo tudi ob robove gredic zelja, cvetače in brokolija. Bob lahko sadimo tudi ob krompir. Grah sejemo enkrat letno neposredno na grede v marcu ali najkasneje v prvi polovici aprila. Med vrstami naj bo 40 cm prostora, v vrsti pa si semena sledijo na 10 cm. Semena posejemo v zemljo do 2 cm globoko. Najlažje jih je posejati v 2 cm globoke jarke v celotni dolžini vrste. Ko semena posejemo, jarke zagrnemo in pohodimo ali potlačimo z grabljami. Gredo pokrijemo z vrtno kopreno. Grah je vrtna stročnica, ki uspeva v hladnih dneh in vlažnih tleh. Uporabni so njegovi zeleni vršički, stroki, mlada surova zrna in zrela zrna.

