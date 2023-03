Sl. Bistrica: V marcu poteka vpis v vrtce

V marcu poteka vpis predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica za prihodnje šolsko leto. Vloge za vpis dobijo starši na vseh enotah vrtca, na sedežu in tudi na spletni strani vrtca. O sprejemu otroka bodo starši pisno obveščeni v maju.

»V primeru prostih mest pa bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom, tako kot delamo to že zdaj,« pravi ravnateljica Aleksandra Pirš in pojasni, da so v tem šolskem letu, septembra, začeli z 78 oddelki, zdaj jih imajo 81. Kasneje med letom torej vpeljejo še 3 ali 4 dodatne oddelke.

Kako je v vrtcu?

Starši si lahko pridejo ogledat vrtec, kamor želijo vpisati otroka, ter pridobiti številne odgovore na licu mesta. V petek, 24. marca, vabijo na dan odprtih vrat Igrajmo se skupaj, ki bo na vseh enotah vrtca od 14. do 18. ure. (B. Petelinšek, foto: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica)