V Makolah zbirajo rabljena kolesa

Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Makole se v Makolah začenja akcija zbiranja rabljenih koles.

Na osnovni šoli v Makolah se že nekaj let soočajo s povečano potrebo po kolesih, ki jih potrebujejo za opravljanje kolesarskega izpita in potrebe prometnega krožka. Kolesa potrebujejo predvsem otroci iz socialno šibkejših družin.

»Zaradi pomanjkanja sredstev v občinskem proračunu smo na sestanku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prišli na idejo, da pozovemo občane, da nam podarijo svoja rabljena kolesa. Verjamemo, da je v času prehoda na električna kolesa, veliko koles v neuporabi in bi jih z veseljem podarili za otroke in s tem naredili tudi veliko dobrega,« pravi predsednik sveta Boštjan Pušaver.

Če bo akcija uspešna, bodo zbrana kolesa servisirali ter pripravili, da bodo primerna za vključevanje v promet. Morebitna neuporabna kolesa pa bodo odpeljali na odpad in tako naredili nekaj dobrega tudi za okolje.

Akcija zbiranja koles se začenja danes in bo potekala do 1. oktobra. (B. Petelinšek)