V Makolah še odmeva Forma viva

V Makolah je začetku septembra potekala že 23. Forma viva Makole – Dežno, ki povezuje slikarje, kiparje in v zadnjih letih tudi literate z različnih koncev Slovenije.

Dogodek so začeli v Rogaški Slatini z odprtjem razstave v Anini galeriji, kjer je bila na ogled »družinska razstava« Silvije Verovnik Dvoršak, Ivana Dvoršaka in Ervina Dvoršaka. V Makolah so nato sledile slikarske in likovne delavnice pod mentorstvom Ervina Dvoršaka, pohod po poti Forme vive ter glavni dogodek s predstavitvijo umetnikov, bogatim kulturnim programom in nastopom etno skupine Nojek.

Letošnja Forma viva je v Makole privabila več kot 30 ustvarjalcev, ki so združili umetniško ustvarjalnost in druženje.

Zdaj ustvarjajo manjše skulpture

Kot je poudaril glavni organizator in »oče dogodka« Ivan Dvoršak, je Forma viva v prvih dvajsetih letih prinašala velike kiparske skulpture iz lesa, kamna, kovine in drugih materialov, zadnja leta pa kiparji ustvarjajo manjše kipce – spominke Makol.

Poseben pomen ima tudi deset kilometrov dolga Pot Forma viva, ob kateri stoji več kot 200 kiparskih del umetnikov iz 21 držav, od Štatenberga do Štatenberga. Le-ta je danes ena vidnejših kulturnih in turističnih znamenitosti kraja.

Organizatorji kljub utrujenosti ne razmišljajo o prekinitvi tradicije, saj si umetniki želijo, da se srečanja nadaljujejo tudi v prihodnje.

1 od 4

Foto: Milan Sternad