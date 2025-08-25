V Ločah priredili že 50. Kmečki praznik s povorko in veselico

V Ločah so člani domačega Kulturnega društva včeraj priredili jubilejni, že 50. Kmečki praznik.

Kot veleva že pol stoletja dolga tradicija so Kmečki praznik začeli s povorko s prikazom starih kmečkih opravil in običajev. V tekmovalnem delu je sodelovalo 9 ekip iz bližnje in daljne okolice, predstavili pa so se tudi lovici, možnaristi in vozniki starodobnih motorjev ter avtomobilov.

Obiskovalci so si zatem ogledali razstavo malih živali v gasilskem domu in razstavo jedi v Domu kulture, dogajanje pa se je preselilo pod prireditven šotor na igrišču, kjer so se vrstili nastopi plesnih in glasbenih skupin. Po reviji narodno-zabavnih ansamblov je sledila zabava z Ansamblom Glas, gost večera je bil legendarni Alfi Nipič.

Prireditev sta povezovala Majda Labotar in Gasilec Sašo, zbrane sta med drugimi nagovorila predsednik Kulturnega društva Loče Stane Kukovič in predsednik Krajevne skupnosti Loče Simon Bukovnik, prireditve se je med drugimi gosti udeležil tudi župan Darko Ratajc.

Obiskovalci so uživali v ponudbi hrane in pijače, najmlajši pa v zabaviščnem parku z igrali.

Kateri od udeležencev povorke je tokrat najbolj prepričal ocenjevalno komisijo, pa preberite v daljši reportaži, ki bo v lokalnem časopisu NOVICE objavljena v četrtek. (NK)