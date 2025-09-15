V Laško prihaja GuštFest

V središču Laškega bodo v soboto, 20. 9., gostili tradicionalni kulinarični dogodek z retro pridihom Guštfest.

Tokrat bodo na festivalu kuhali Marko Pavčnik, Luka Pangos, Miran Ojsteršek in Branko Podmenik.

GuštFest obsega uličice in trge v starem mestnem jedru Laškega. Glavno dogajanje bo potekalo na osrednjem Aškerčevem trgu, zanimivo pa bo tudi na Valvasorjevem in Orožnovem trgu, na ulici proti Knjižnici Laško in mimo Laške hiše do Mestne ulice. Letošnja rdeča nit festivala bo 200-letnica pivovarstva v Laškem.

V primeru dežja dogodek odpade. (MH)