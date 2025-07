V Laškem v letošnjem letu začeli z aktivnostmi za oživitev ribnika Marof

V Laškem so v letošnjem letu začeli z aktivnostmi za oživitev ribnika Marof.

Gre za pomemben projekt, s katerim bodo očistili ribnik in s tem poskrbeli za ohranitev lokalnega vodnega sistema, prenovili kuhinjske prostore v gostinskem objektu Marof ter na omenjenem področju razvili nove turistične produkte in ga s tem pretvorili v pomembno turistično točko.

Nosilec projekta je Ribiška družina Laško, v njem pa sodelujejo še Občina Laško, STIK Laško in celjska Gostilna Oštirka. Ekipa priljubljenega celjskega gostišča je kar nekaj aktivnosti v projektu že speljala, med drugim so razvili edinstvene ribiške jedi in ustvarili novo kulinarično zgodbo, v prihodnosti pa bodo izvedli še nekaj kulinaričnih delavnic. (MH)