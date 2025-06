Z današnjim dnem se je v Laškem začel že enajsti enotedenski Košarkarski kamp Gorana Dragića.

Tam bo potekal že petič, Thermana Laško pa je skupaj s Fundacijo Goran Dragić letos enemu otroku podarila brezplačno udeležbo.

V kampu bo sodelovalo 145 otrok, zanje pa bo poleg Gorana Dragića skrbelo 17 trenerjev, 9 vzgojiteljev in desetčlanska organizacijska ekipa. Udeležence čaka pester in razgiban teden, z veliko košarkarskih aktivnosti in atraktivnim spremljevalnim programom. (MH)