V Laškem se je sinoči zaključil 60. festival Pivo in cvetje

V Laškem se je sinoči zaključil šestdeseti festival Pivo in cvetje, ki je letos sovpadel z dvestoletnico pivovarstva.

V treh dneh se je v mestu zvrstilo šestdeset tisoč obiskovalcev, kar je najvišja številka v zgodovini festivala odkar poteka v dvodnevnem glasbenem formatu. Za soboto denimo vstopnic ni bilo mogoče več dobiti že od četrtka, tiste, ki so jih sprostili v soboto na licu mesta, pa so pošle v manj kot eni uri.

ČE sta bila prva dva dneva namenjena ljubiteljem glasbe in žurerjem, pa je bila nedelja, zadnji festivalski dan, tradicionalno posvečena etnografskim vsebinam in je postregla s poroko po stari šegi, tradicionalno povorko in tekmovalnim festivalom plehmuzik. (MH)