V Laškem bo po obsežnih poplavah škoda ogromna

V Laškem bo po največjih poplavah, kar jih pomnijo, škoda ogromna. Sanacija se danes nadaljuje.

Potem ko je bilo Laško od petka zjutraj praktično odrezano od sveta, je pristojnim službam včeraj uspelo očistiti in odpreti glavno prometnico v smeri Celja in Zidanega mostu. Včeraj so statiki tudi preverili varnost mostov in ugotovili, da so vsi v občini varni za promet, so sporočili z Občine Laško.

Poplavljenih 120 objektov

V Laškem tako obsežnih poplav ne pomnijo. Poplavljenih je bilo več kot 120 večstanovanjskih, stanovanjskih in gospodarskih objektov. Največ vode je bilo v objektih na Celjski in Zdraviliški cesti, Trubarjevem in Savinjskem nabrežju, območju Marija Gradca, v Šmarjeti, Globokem, delu Rimskih Toplic in Zidanega Mostu. Zaradi poplavljenih stavb in sprožanja plazov so pristojne službe evakuirale 20 oseb. Na terenu je bilo več kot 150 gasilcev in drugih pripadnikov ekip zaščite in reševanja iz celotne občine.

Voda iz javnega vodovoda je po celotni občini pitna, neoporečna.

Škoda ogromna

V soboto je začela Savinja počasi odtekati, za sabo pa je pustila razdejanje. Pristojne službe so se nemudoma lotile sanacije, na pomoč so jim priskočila tudi nekatera sosednja gasilka društva in organizacije, pa tudi prostovoljci in člani lokalnih društev so pomagali pri čiščenju in sanaciji poplavljenih stavb, ki se nadaljuje tudi danes. Za ocene škode je še prezgodaj, bo pa ogromna, je ocenil župan Marko Šantej.

Tudi v Thermani in Zdravilišču Laško, kjer je bilo med poplavami okoli 600 gostov. Zaradi zalite bazenske strojnice pričakujejo, da bodo bazeni in savne v obeh hotelih do konca avgusta zaprti, zato od danes hotelskim gostom omogočajo kopanje v Termah Zreče, Termah Olimia in Rimskih termah. Dom starejših s 165 stanovalci deluje nemoteno.

Zaprosite lahko za izredno socialno pomoč!

Z Občine Laško so sporočili, da lahko občani, ki so v poplavah utrpeli večjo materialno škodo, ki jim je poplavilo bivalne prostore ali naprave, pomembne za življenje (npr. ogrevalni sistem ipd.), na Centru za socialno delo oddajo vlogo za izredno denarno socialno pomoč, ki se lahko dodeli v primeru elementarnih nesreč. Vlogo najdete TUKAJ.

Če se je kdo zaradi razmer znašel v duševni stiski, se lahko obrne na CSD tudi po psihosocialno pomoč.

(NK; Foto: Boris Vrabec, Občina Laško, Marjan Mačkošek, Thermana Laško)

1 od 11