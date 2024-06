V Laporju v ponedeljek gostili Martina Goloba, danes povabili bivše predsednike sveta KS

V sklopu praznovanja krajevnega praznika v Laporju potekajo številne športne in kulturne prireditve. Praznovanje se je pričelo z gasilsko veselico PGD Laporje. V sodelovanju z DU Laporje so pripravili srečanje starejših občanov s kulturnim programom. Tradicionalno so v prostore KS na srečanje povabili devetošolce laporske OŠ. Prvi vrhunec pa je bila kulturna prireditev v cerkvi sv. Filipa in Jakoba, katere gost je bil priljubljeni župnik Martin Golob. Cerkev je bila polna, obiskovalci pa so lahko prisluhnili sproščenemu pogovoru, ki ga je vodila Anja Lah. Za glasbeno popestritev je poskrbel Mešani pevski zbor KUD Bojan Sinič Laporje.

Danes so v dvorani PGD Laporje pripravili okroglo mizo z bivšimi še živečimi predsedniki sveta KS, ki so delovali od leta 1970 naprej. Povabljeni so bili Ivan Potisk, Jože Kavkler, Branko Bezget, Milan Simončič, Jože Korošec, Milan Auer in zdajšnji predsednik Štefan Otorepec. Okrogle mize sta se udeležila le slednja dva. Milan Auer je predstavil svoj pogled na vodenje KS v njegovem obdobju ter za prihodnost poudaril, da si želi izgradnjo pločnika v celoti iz Laporja do Križnega Vrha. Za omenjen projekt je bila v preteklosti že izdelana projektna dokumentacija. Štefan Otorepec je predstavil svojo pot na KS, saj je bil skoraj 30 let tajnik, od leta 2010 pa je predsednik KS. V tem obdobju je ponosen na izgradnjo nove mrliške vežice ter izgradnjo novega vrtca. Predstavil pa je tudi nove načrte za prihodnost. Več v junijski številki Bistriških novic.

Dodajmo še, da bo drugi vrhunec praznovanja v soboto, ko pripravljajo slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Turistično društvo Laporje pripravlja turistično-kulinarično prireditev »Vasi se predstavijo«. Ta dan pa bo potekal še turnir v malem nogometu v Laporju, na igrišču na Križnem Vrhu pa tamkajšnje športno društvo pripravlja dogodek za mlade in mlade po srcu. Praznovanje se bo zaključilo v nedeljo s pohodom po Laporski pohodniški poti (LPP).