V Kvartirno hišo Celje prihaja dogodek DEJ PETKO: pogovorno-literarni večer z avtorico Majo Horvat

Kvartirna hiša Celje bo v petek, 19. 9., ob sedmih zvečer gostila dogodek DEJ PETKO, literarno – pogovorni večer z avtorico Majo Horvat.

Avtorica in podjetnica je v zadnjih nekaj letih izdala pet raznolikih knjig: štiri romane in eno pravljico, ustvarja avtorske družabne igre, sicer pa deluje tudi kot novinarka, PR-ovka in ustvarjalka marketinških besedil. Za organizacijo dogodka se je odločila, da bi s tem proslavila svojih pet let delovanja.

Obeta se interaktivni dogodek

»Odločila sem se, da dogodek tokrat zasnujem nekoliko bolj interaktivno, tako bomo po pogovoru o knjigah ter o tem, kako je danes postlano podjetnikom in samozaložnikom, med drugim igrali družabne igre, brali knjige in poslušali dobro glasbo, saj se nam bosta pridružila tudi celjski kantavtor Samo Horvatič in mednarodno priznana violinistka Inga Ulokina,«je povedala Maja Horvat.

Dogodek je brez vstopnine. (MH)