V Kozjem s slavnostno sejo obeležili občinski praznik

Občina Kozje te dni praznuje občinski praznik. V sklopu slavnostne seje, s katero so včeraj počastili praznik, so podelili zlati grb Občine Kozje, ki je šel Janku Rajglu, srebrni grb Jožici Plevnik ter bronasti grb Karmen Gajšek. Podeljeni sta bili tudi dve denarni nagradi, in sicer sta bila prejemnika Društvo Moški pevski zbor Kozjanski park Kozje in Kulturno umetniško društvo Kozje – Mešani pevski zbor Vinea Kozje.

V minulem letu so bila velika investicijska vlaganja v različno podporno infrastrukturo tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev, tako je tudi v tej pomladi, ko se izvajajo številni projekti za vse generacije. V lanskem letu so v Občini Kozje svojemu namenu predali prizidek k vrtcu, posodobili fitnes naprave v športnem parku Kozje, dokončali projekt prometne ureditve s krožiščem pri OŠ Kozje, urejali lokalno cestno infrastrukturo, energetsko sanirali večstanovanjski objekt v trgu Kozje in ga priključili na daljinsko ogrevanje. V zaključno izvedbeno fazo vstopajo trije večji projekti, večstanovanjski objekt Mačkova oz. Podlinškova hiša, dodatne nočitvene kapacitete na gradu Podsreda s poslovno konferenčnima dvoranama in wellnessom ter Dom upokojencev Kozje. To je le nekaj glavnih investicij, ki jih je v sklopu slavnostne seje v svojem nagovoru izpostavila županja Kozjega Milenca Krajnc, ki je med drugim dejala še: “Občina Kozje praznuje v mesecu aprilu, v mesecu vseživljenjske energije, v mesecu, ko se prebuja pomlad in z njo novo življenje. Temu bi preprosto lahko rekli zeleni prehod. Ampak v politiki zeleni prehod poimujejo povsem drugače, ampak dejstvo je, da je zeleni prehod tukaj in zdaj. In tukaj ter zdaj, iz tega mesta, vas nagovarjam že deseto leto zapored, ob občinskem prazniku. Morda se kdo ob tem hudomušno nasmehne in si misli, to pa je že dolgo. Tudi sama sem pred desetimi leti mislila tako, vendar ko izvajaš projekt, za projektom, gradiš in ustvarjaš skupnost, hkrati izpopolnjuješ in razvijaš tudi sebe. Ponosna sem, da razvijamo projekte za vse generacije, predvsem za tiste, ki šele prihajajo.”

Po županjinem slavnostnem govoru, je sledila podelitev najvišjih priznanj, podelitev zlatega, srebrnega in bronastega grba ter dveh denarnih nagrad. V imenu nagrajencev se je za izkazano čast zahvalil prejemnik zlatega grba, Janko Rajgl, čestitko v imenu vseh županov občin UE Šmarje pri Jelšah ter ostalih prijateljskih občin, pa je prenesel župan Podčetrtka Peter Misja.

Več pa v prihodnji številki Rogaških novic. (K. C.)