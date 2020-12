V konjiškem Zdravstvenem domu zaposlili tri mlade zdravnike

Predstavljamo tri mlade zdravnike, ki so jih v zadnjih tednih zaposlili v konjiškem zdravstvenem domu. Vsi trije prihajajo s Konjiškega.

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice so se v zadnjih tednih razveselili novih okrepitev. Zaposlili so še tri mlade zdravnike, ki jo mnogi med nami morda že poznamo, saj bili ali so še doma s Konjiškega.

Mihael Jelenko, dr.med.

“Sem Mihael Jelenko, po dediščini Konjičan, trenutno priseljenec Maribora. Obiskoval sem gimnazijo v Mariboru, Medicinsko fakulteto sem končal v omenjenem mestu, od tedaj sem leto in pol krožil v UKC-ju, največ na internistični prvi pomoči, vključno v prvem valu epidemije.

Sem sveže zaposlen v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, kjer se v večjem delu vključujem v obvladovanje epidemije. Vključujem se v delo v dežurni ambulanti in v ambulanti za bolnike s potrjeno okužbo s covid-19 ter na delovišču za odvzem brisov.

Zanima me specializacija iz radiologije, na katero se bom tudi prijavil na naslednjem razpisu specializacij.”

Anže Jelenko, dr.dent.med.

“Sem Anže Jelenko in sem novo zaposleni zobozdravnik v zobni ambulanti za odrasle v Ločah. Prihajam iz Konjiške vasi. Šolanje sem začel na Osnovni šoli Pod goro in Gimnaziji Slovenske Konjice ter nadaljeval študij stomatologije na Medicinski fakulteti Ljubljana. Z zaposlitvijo v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice se mi je izpolnila želja vrniti se in delati v domačem okolju.”

Laura Štefanič, dr.med., specializantka

“Sem Laura Štefanič, nova specializantka družinske medicine v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. Prihajam iz Loč. Po zaključeni osnovni šoli sem šolanje nadaljevala na I. Gimnaziji v Celju, ki mi je dala odlične pogoje za nadaljnje izobraževanje na Medicinski fakulteti v Mariboru, ki sem jo zaključila leta 2019. Prvo zaposlitev kot pripravnica sem opravila na Ptuju, v tamkajšnji bolnišnici. Sedaj se kot specializantka vračam nazaj v lokalno okolje.

Za specializacijo družinske medicine sem se odločila zato, ker ponuja veliko širino pri delu, obsega namreč vsa področja medicine, pri svojem delu pa zdraviš in spremljaš ljudi, ki jih poznaš. Zavedam se tudi dejstva, da je za dobrega zdravnika poleg znanja in strokovnosti v prvi vrsti pomemben čut za človeka, saj je tudi zdravnik v prvi vrsti namreč človek.

Poleg poklicne usmeritve me v življenju zanimajo številne stvari. Rada sem med ljudmi, ki so mi blizu, se izobražujem tudi na drugih področjih, odkrivam nove kraje, predvsem pa prosti čas najraje preživljam aktivno, športno.”