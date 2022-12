V konjiškem VDC z dnevom odprtih vrat obeležili 20 let delovanja

28 varovancev obiskuje konjiško enoto Varstveno-delovnega centra Šentjur (VDC). Ob 20. obletnici delovanja so v torek dopoldne pripravili simpatično prireditev, se poveselili z obiskovalci in jim prikazali, kaj počnejo.

Varovanci konjiške enote VDC so v torek dopoldne pripravili prijetno prireditev z naslovom Povabilo na čaj in še kaj. Skupaj z zaposlenimi so zasnovali program, kjer so se spomnili začetkov delovanja enote in prikazali vsakodnevni utrip v tem dnevnem centru.

Vodja enote Tanja Štruc je poudarila, da z vsakodnevnim izvajanjem varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji skušajo razvijati in ohranjati njihove psihofizične sposobnosti ter jih vključevati v čim bolj normalno življenje.

Pridni kot mravljice

V delavnicah konjiškega VDC nastajajo različni izdelki, opravljajo tudi storitve za bližnja podjetja. Vodilni sta umetniška in lesna delavnica, v kateri ob podpori inštruktorjev nastajajo unikatni izdelki, ki jih ponujajo na trgu. V kooperantski delavnici za podjetja izvajaj storitve, kot so zlaganje, sestavljanje, pakiranje. V varstveni delavnici, kjer delujejo uporabniki, ki potrebujejo nekaj več pomoči, skrbijo za obiranje in pakiranje zelišč, luščijo fižol in podobno. Ob tem v VDC skrbijo tudi za rekreacijo, udeležujejo se tekmovanj specialne olimpijade, raznih druženj in prireditev …

Na prireditvi so zbrane poleg vodje enote in varovancev nagovorili še direktor Varstveno-delovnega centra Šentjur Leon Štemberger, župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc in nekdanji župan Janez Jazbec, ki je pred 24 leti podprl pobudo za izgradnjo VDC.

Kmalu tudi novi dom

V konjiškem VDC se nadvse veselijo, da bodo v prvi polovici prihodnjega leta odprli novo stanovanjsko enoto, ki jo težko pričakujejo že vrsto let. Nova stavba, ki so jo leto začeli graditi ob Žički cesti, bo postala novi dom 11 uporabnikov, ki že obiskujejo VDC.

Podrobneje o delovanju konjiške enote VDC pa naslednji teden v loklanem časopisu NOVICE.

(Nina Krobat)

