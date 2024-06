V Konjicah zadoneli Zvoki državnosti

Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice je že drugo leto zapored pripravilo koncert v parku pred Domom kulture, posvečen slovenskemu prazniku, dnevu državnosti, ki so ga letos poimenovali “Zvoki državnosti”. Pripravili so pester glasbeni program, ki je vključeval tako slovensko kot svetovno glasbo, na odru pa se jim je pridružila znana vokalistka Ana Ferme. Skupaj s prijatelji iz Pihalnega orkestra Tržič so poskrbeli za prijeten koncert v objemu narave. Mag. Domen Štefanič, predsednik Kulturnega društva Godba na pihala Slovenske Konjice, je po koncertu izrazil željo, da bi ta koncert služil tudi kot vabilo k pridružitvi godbi za morebitne nove člane. (A. S.)

