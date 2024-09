V knjižnici v Slovenski Bistrici z oktobrom začenjajo novo sezono Bralnega kluba

V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v oktobru začenjajo novo sezono bralnega kluba.

»Bralni klub je skupina knjigoljubov, ljubiteljev kvalitetne literature, ki razmišljajo o prebranem, se povezujejo v bolj ali manj stalno skupino. Namenjen je spodbujanju poglobljenega branja in refleksiji prebranega. Na srečanjih, ki se odvijajo ob dogovorjenih terminih, člani aktivno sodelujejo z izmenjavo mnenj, z vrednotenjem in presojanjem prebranega. V prijetnem vzdušju se skupaj z moderatorjem odločajo o vsebini in temah, ki jih bodo brali, ter o dejavnostih, ki bodo potekale vzporedno z branjem; na primer ogled filma, delavnica, razgovor z avtorjem,« pojasnijo v knjižnici.

Bralni klub je torej prava priložnost za vse, ki radi prebirajo kvalitetno literaturo, se v prijetnem vzdušju radi pogovarjajo o prebranem, ali želijo svoje mnenje in misli o prebranem predstaviti še komu. Nova sezona srečanj se bo začela v mesecu oktobru. Prijave že zbirajo v knjižnici.