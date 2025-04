V KBV Marguč žanjejo uspehe trdega dela

Po nedavnih zmagah na svetovnem pokalu v kickboxingu v italijanskem Jesolu so za Lano Gaber in Klemna Ratuznika pred dnevi pripravili tudi sprejem. Zbrali so se v Draži vasi, kjer domuje Klub borilnih veščin (KBV) Marguč. “Vedno je bila moja želja, da enkrat z našimi tekmovalci nastopimo v ringu. Zdaj, ne le da smo to uresničili, pobiramo tudi svetovne naslove v ‘ring disciplinah’,” je dejal ponosni ustanovitelj in eden od trenerjev v KBV Marguč Žan Marguč, ki je dodal: “Imamo res visoke cilje in zanje smo pripravljeni garaško delati.”

Čeprav se v KBV Marguč predvsem z najboljšimi tekmovalci vse bolj usmerjajo v ‘trde discipline’, tudi ostalih disciplin ne zapuščajo. Med drugim se še vedno udeležujejo tekmovanj v taekwondoju. Trenutno je v klubu aktivnih 18 otrok v taekwondoju, v kickboksu imajo 12 tekmovalcev. S kom so okrepili trenerski štab in kakšni obletnici se približujejo, pa lahko preverite v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes. (Jure Mernik)

