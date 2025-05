V Jelovcu pri Makolah bo 31. maja potekal jubilejni, že 20. Urbanov koncert. Tradicionalni glasbeni večer v prijetnem ambientu Kavklerjeve kleti tudi letos združuje ljubezen do glasbe, domače dediščine in prijetnega druženja.

Na odru bosta nastopila Oktet Planika (na sliki) in ženska vokalna skupina Virtus.

Koncert organizira družina Kavkler v sodelovanju z Etnološkim društvom Dravinjske doline.

