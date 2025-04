V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici popoldne odprtje razstave sodobne keramike

V Slovenski Bistrici gostijo 4. mednarodno razstavo sodobne keramike Udruge Glineraj iz Zagreba z naslovom Dotik. Svečano odprtje bo 17. aprila ob 17. uri v Razstavišču Graslov stolp.

Na razstavi bodo predstavljena dela 62 avtoric in avtorjev iz 10 držav: Bolgarije, Hrvaške, Iraka, Irana, Italije, Norveške, Nemčije, Singapurja, Slovenije in Turčije.

Na ogled bodo keramične skulpture, instalacije, kompozicije, keramične slike in video delo.

Osrednja tema razstave je dotik kot ključni element umetniškega izraza. Razstava bo na ogled do 31. maja.