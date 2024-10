V dvorani Golovec dobili prvega prvaka organizacije VFN

Valhalla Fight Night se je po skoraj dveh letih vrnila v Celje, torej v mesto, kjer se je vse skupaj pred petimi leti tudi začelo. Organizatorji so obljubljali borilni spektakel v dvorani Golovec in ga tudi zagotovili. Šlo je za jubilejno 10. izvedbo dogodka VFN, v sklopu katerega so prvič v zgodovini podelili VFN pas za naslov prvaka. V borbi večera sta se v velterski kategoriji (do 77,1 kg) udarila eden najbolj obetavnih slovenskih borcev Jan Berus in njegov srbski nasprotnik Luka Lakić. Prestižni naslov je osvojil Berus. Skupno pa so številnim obiskovalcem ‘postregli’ osem borb.

Foto: VFN