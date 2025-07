V Društvu upokojencev Slovenska Bistrica leto praznovanja in povezovanja

Društvo upokojencev Slovenska Bistrica v letu 2025 obeležuje dve pomembni obletnici: 75 let vključitve v republiško društvo in 50 let samostojnega delovanja. Praznično leto bodo zaznamovali številni dogodki, med njimi dan odprtih vrat, jubilejni zbornik, medgeneracijsko srečanje, svečana akademija v gradu ter medobčinska razstava ustvarjalnosti.

Kaj vse pripravljajo in zakaj v društvu pravijo, da upokojitev pomeni novo priložnost za ustvarjanje, povezovanje in rast? Več v novi številki Bistriških novic.