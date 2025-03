V Dravinjo in Oplotniščico vložili potočne postrvi in šarenke

Reka Dravinja in potok Oplotniščica sta bogatejša za 1.200 mladic avtohtone potočne postrvi in 250 kilogramov šarenke, ki je poznana tudi po imenu ameriška postrv. Vse od Zreč do Studenic ter od Markečice do izliva Oplotniščice v Dravinjo, so jih v vodo vlagali člani Ribiške družine Slovenska Bistrica.

Postrvi, ki so jih ‘spustili’ v obe vodi, so bile velike med 20 in 25 centimetrov. Od 500 do 750 gramov pa so imele šarenke, ki so jih v reko vložili na območju od Loč naprej. Vrednost vloženih rib je približno 5.000 evrov, ribičem pa pri financiranju oživljanja voda pomagajo tudi Občine. Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)