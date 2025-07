V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane letos veliko sprememb: gradnje, prenove in dolgotrajna oskrba

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane letošnje leto zaznamujeta kar dva pomembna izziva, poudarja direktorica doma Iva Novak – investicijski val v vseh treh enotah doma in priprave na izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu.

Tri gradbišča – en cilj: višji standard bivanja

Dom trenutno izvaja nadgradnjo enote v Slovenski Bistrici, ki bo zaključena do začetka septembra. Dela potekajo skladno s terminskim načrtom, večjih zapletov z izvajalci ni bilo, pravijo v vodstvu doma. Obstoječi objekt bo pridobil dodatno nadstropje s 76 novimi posteljami, s čimer bo dom v Slovenski Bistrici lahko skupno sprejel do 200 stanovalcev. Po novem bo imel objekt tudi tretje dvigalo, ki ga bodo financirali iz lastnih sredstev doma. V sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica bodo obnovili še stare tlake na balkonih in fasado starega dela – tako bo celoten objekt dobil enoten in sodoben videz.

V Poljčanah se medtem pripravljajo na razpis za gradbena dela, ki bodo omogočila temeljito prenovo stanovanjskega dela doma, zgrajenega leta 1978. Po prenovi bo ta del objekta dosegal sodobne prostorske standarde in nudil boljše pogoje tako za stanovalce kot zaposlene. Maj pa je prinesel tudi začetek gradnje tudi v Majšperku, kjer nastaja nova enota doma.

Dolgotrajna oskrba – veliko neznank

Drugi veliki izziv je uvedba dolgotrajne oskrbe na domu, ki jo zakonodaja uvaja s 1. julijem. Dom bo takrat začel z novo dejavnostjo kot izvajalec dolgotrajne oskrbe v občinah Slovenska Bistrica in Poljčane. »Še precej vprašanj je brez odgovorov,« je zaskrbljena Iva Novak, »vendar bomo delo začeli, četudi v praksi pričakujemo prve uporabnike šele proti koncu leta.« Ob tem direktorica opozarja, da vsi postopki (vloge, ocenjevanja, odločbe) potekajo preko centrov za socialno delo. Dom se vključi šele po izdani odločbi za izvajanje konkretnih storitev.

Največja skrb: pomanjkanje kadra

Najresnejša težava ostaja pomanjkanje zdravstvenega kadra. »V Poljčanah imamo že zdaj premalo zdravstvenega kadra,« opozarja direktorica. Dom se zato poslužuje notranjih usposabljanj – lani so izvedli lastni 60-urni program za oskrbovalke.

»Ministrstvo za solidarno prihodnost sicer objavlja razne razpise (na primer za sofinanciranje šolnin za te poklice, za štipendije, za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic negovalec v domovih). Tako da nekaj se premika, a bojim se, da bo v vmesnem obdobju šolanja težava z zagotavljanjem ustreznega kadra.«

Trenutno je v domu zaposlenih tudi nekaj posameznikov iz tujine, večinoma iz Ukrajine in Rusije, vendar gre za manjši delež.