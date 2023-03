V Celju živi 64 psov s statusom nevaren

V Sloveniji je bilo sredi marca registriranih več kot četrt milijona psov. Število psov pri nas z leti sicer narašča.

Dejstvo je, da se družine in posamezniki vedno pogosteje odločajo, da si družine povečajo z enim od štirinožcev, človekovim najboljšim prijateljem, pravijo. Pa so naša opažanja, da je tudi v knežjem mestu vedno več lastnikov psov, utemeljena?

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so nam potrdili, da število psov z leti res nekoliko narašča. Prvega januarja 2013 je bilo registriranih 219.176 psov, pet let kasneje 230.075 psov in letos prvega januarja 250.855 psov. V desetletju se je torej njihovo število povečalo za več ko 31.000. Če prištejemo tiste ‘na črno’, ki niso čipirani, je njihovo število še višje.

Dolžnosti lastnika psa

Veljavni Zakon o zaščiti živali določa, da mora skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici, skrbniki psov pa morajo zagotoviti fizično varstvo svojih psov tako, da jih imajo na javnem mestu na povodcu.

Pes, ki ima status nevarnega psa, mora biti fizično varovan, to pomeni, da morajo biti psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali objektu oziroma morajo biti v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.

Če pride do ponovnega ugriza

Če nevaren pes, ki je že ugriznil in si pridobil status nevarnega psa, ponovno ugrizne, pri čemer poškodba ni posebno huda telesa poškodba, je zanj predpisano obvezno šolanje, ki mora biti izvedeno v šestih mesecih od dogodka oziroma do dopolnjenega drugega leta starosti, če gre za mladega psa. Šolanja se morata udeležiti pes in lastnik po programu, ki je odobren s strani UVHVVR.

