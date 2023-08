V Celju že četrte javne sanitarije

Mestna občina Celje (MOC) je zaradi potrebe po javnih sanitarijah na Savinjskem nabrežju, kjer je vselej veliko sprehajalcev in kjer poteka tudi živahno dogajanje v sklopu Poletja v Celju, uredila novo samostojno mobilno sanitarno enoto. Postavljena je kot spremljajoči objekt h gostinskemu lokalu Mestna plaža, ki sicer doslej ni imel lastnih sanitarij.

Nova javna sanitarna enota je povezana na gospodarsko javno infrastrukturo. Imela bo dva vhoda, in sicer za moški in ženski WC, prilagojena pa bo tudi za invalide.

Uporaba sanitarij je brezplačna za vse uporabnike.

Za celotno leto

Javne sanitarije na Mestni plaži bodo na voljo vse leto. Odprte bodo čez dan, ponoči pa bodo zaprte. Začasno jih bodo zaprli tudi ob morebitnih zelo nizkih temperaturah.

»V sklopu nove pridobitve smo uredili tudi del dostopne poti s Savinjskega nabrežja proti Okopom z izvedbo kanalete za odvodnjavanje meteorne vode ter delnim asfaltiranjem poti,« še pojasnjujejo na MOC, kjer dodajajo, da je celotna naložba znašala nekaj več kot 28 tisoč evrov.

V zadnjem obdobju so tako v celjski občini predali namenu že trojne javne sanitarije (ob teh na Savinjskem nabrežju še Toalet v Razlagovi ulici in WCE mobilno enoto pri Turški mački), ki so se pridružile že obstoječim na Šmartinskem jezeru. Vse javne sanitarije upravlja javno podjetje Zelenice Celje.