V Celju že 16. Break the floor

V Citycentru Celje so prejšnji konec tedna na ploščadi pred glavnim vhodom ponovno gostili največji mednarodni plesni dogodek »Break the floor« z 286 prijavljenimi udeleženci iz kar 40 držav s celega sveta.

Na 16. ponovitev plesnega dogodka so v Celje prišli tako mlajši kot tudi že zelo izkušeni plesalci in sodniki breakdance plesne zvrsti. Pester tekmovalni program se je odvijal v petek in soboto, nedelja pa je bila rezervirana za sproščeno druženje in zabavo vseh sodelujočih.

Z dogodkom zadovoljni

Organizator dogodka Break the floor Dejan Gregl je z izvedbo le-tega zelo zadovoljen: »Breakdance, ki je sicer pomemben del hip-hop kulture in prava paša za oči, postaja vedno bolj priljubljen med mladimi, kar dokazuje tudi številna udeležba in pripravljenost tekmovalcev, ki so prišli vse od Južne Amerike do Južne Koreje.«

Z vami delimo nekaj fotografij, več o tem, kaj sploh pomeni izraz »brakedance«, pa preberite v aktualnem Celjanu.

