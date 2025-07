V Celju združili tri generacije reprezentančnih vratarjev

Konec minulega tedna so igralci članske ekipe Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško opravili zdravniške preglede, danes pa začenjajo s trdim delom pred začetkom nove sezone. Še pred začetkom priprav so iz kluba sporočili, da so iz ŠRD Škofljica pripeljali 19-letnega vratarja Matevža Mlakarja. V Celju so s tem združili tri generacije reprezentančnih vratarjev – članskega (Gal Gaberšek), mladinskega (Jan Češek) in kadetskega (Matevž Mlakar).

Po treh sezonah v Celju pa se je od celjskega dresa poslovil srbski rokometaš Vukašin Antonijević. Kariero bo nadaljeval v najmočnejši rokometni ligi na svetu – nemški Bundesligi. Postal je član ThSV Eisenach, moštva, ki je lani zasedlo enajsto mesto v elitnem nemškem tekmovanju.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško