V Celju smo priča prvemu formalnemu povezovanju

Povezovanje. Celjska županova lista in SDS podpisala sporazum o sodelovanju. Mestni svet ima sicer 33 članov, ki svoje delo opravljajo nepoklicno, izhajajo iz 10 političnih strank.

Na lanski decembrski konstitutivni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so prisegli župan Matija Kovač in 33 mestnih svetnikov, ki so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih volitvah. Kot veleva tradicija od leta 2010, so se vpisali tudi v knjigo županov Mestne občine Celje in svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Celje. Svetniki novega sestava tako prihajajo iz desetih političnih strank. V prejšnjih mandatih povezovanja med strankami ni bilo, vsaj formalno ne, je pa bivši župan Bojan Šrot večkrat poudaril, da z vsemi dobro sodelujejo.

Dobro sodelujejo v lokalni politiki

Nedavno se je hitro razširila novica, da je Celjska županova lista podpisala sporazum o sodelovanju s SDS, kar za poznavalce lokalnih političnih razmer še zdaleč ni presenečenje. Kot je predsednik Celjske županove liste, Bojan Šrot, pojasnil za TV Celje, oboji praktično že več kot dvajset let dobro sodelujejo v lokalni politiki in to so sedaj formalizirali. »Obe svetniški skupini imata veliko izkušenj, znanja, ljudi vseh generacij. Oboji smo zelo konstruktivni in pozitivno naravnani in dejstvo je, da več glav več ve, tako da mislim, da to lahko pomeni samo dodaten plus za delo v mestnem svetu,« je dejal Šrot. Ob tem je še dodal, da tudi z nekaterimi drugimi strankami v mestnem svetu dobro sodelujejo in ne izključujejo možnosti podpisa še kakšnega podobnega sporazuma. Pravi, da se je v politiki potrebno pogovarjati. Več o tem pa v aktualnem Celjanu.