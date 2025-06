V Celju si želijo vzpostaviti mestni park Golovec

Na Mestni občini Celje želijo na območju pokopališča Golovec vzpostaviti nov mestni park.

Mestna občina Celje si prizadeva odkupiti oziroma pridobiti stvarno pravico za gradnjo na zemljiščih v katastrskem območju Spodnja Hudinja, ki so zdaj v lasti Republike Slovenije. Tam si namreč želijo ustvariti še en mestni park. Da bi bilo to sploh mogoče, so na zadnji seji Mestnega sveta MOC mestni svetniki sprejeli sklep o ugotovitvi javne koristi za ureditev Mestnega parka Golovec na omenjenem območju.

Pokopališče Golovec bi postalo spominski javni prostor

Kot je na seji pojasnila Aleksandra Rezar, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na MOC, bodo, če bodo dobili omenjena zemljišča, pokopališče Golovec spremenili v spominski javni prostor, to pa bi bil šele začetek posegov, ki bi se jih lotili. Ti bi bili namreč precej obsežni.

Na omenjenem območju bi uredili poti, poskrbeli za hortikulturno ureditev, vzpostavili del javne razsvetljave, v celoti uredili pešpoti in vzpostavili nove poti z drevoredom. Več o tem preberite v aktualnem Celjanu. (MH)