V Celju se nadaljuje tradicija krasitve z lampijoni

Zavod Celeia Celje in Mestna občina Celje tudi letos nadaljujeta s tradicijo krasitve nabrežja Savinje z lampijoni, ki jih poslikajo otroci celjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Letos so v 28 vzgojno-izobraževalnih zavodih ustvarili 77 različnih poslikav, ki že krasijo priljubljeno celjsko sprehajališče.

Projekt praznične krasitve z lampijoni v okviru Pravljičnega Celja se je pod okriljem Zavoda Celeia Celje in Mestne občine Celje začel leta 2012. Prvo leto je na Savinjskem nabrežju viselo 10, nato pa vsako leto več unikatnih poslikav. V zadnjih letih jih je vsako leto okrog 70, letos natančno 77.

Velik odziv na poziv

Podobno kot lani se je na poziv Mestne občine Celje odzvalo 28 vzgojno-izobraževalnih ustanov, od tega 7 vrtcev (12 enot treh javnih vrtcev in 4 zasebni vrtci), 11 osnovnih in 10 srednjih šol ter Dijaški in študentski dom Celje.

»Gre za edinstven široko vključujoč projekt, v katerem vsak partner poskrbi za del izvedbe. Mestna občina Celje skrbi za koordinacijo celotnega projekta in nameščanje poslikav na terenu, v Zavodu Celeia Celje zagotovimo material, dijaki in dijakinje Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, pod mentorstvom Jelke Rebov tkanine pred poslikavo zašijejo, dijaki in dijakinje Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja pa poskrbijo za montažo lampijonov v končni izdelek. Pomagajo tudi pri nameščanju na terenu, za kar sicer poskrbijo v podjetju Elektrosignal,« je o projektu poslikave lampijonov povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Praznična krasitev nabrežja Savinje, priljubljenega celjskega sprehajališča v vseh letnih časih, je v Celju postala tradicija. Z njo se spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih, obenem pa se krepi občutek soustvarjanja praznične podobe mesta in pripadnosti širši skupnosti.