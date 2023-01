V Celju podpisali dolgoročno pogodbo s košarkarico Ano Nušo Anžič

ŽKK Cinkarna Celje je s košarkarico Ano Nušo Anžič, ki je 20. decembra 2022 postala polnoletna, podpisal dolgoročno pogodbe.

Ana Nuša Anžič je bila v dresu Cinkarne Celje v zadnjih treh sezonah trikrat članska državna in pokalna prvakinja Slovenije ter prav tolikokrat mladinska državna prvakinja. V zadnjih štirih letih je bila trikrat najboljša v državi tudi s kadetsko ekipo Cinkarne. Na zaključnem turnirju kadetskega državnega prvenstva 2021 je bila izbrana za najboljšo košarkarico (MVP) turnirja. V sezoni 2021/2022 je postala prvakinja WABA lige pri članicah, v sezoni 2019/2020 pa pri kadetinjah. V zadnjih letih je bila članica različnih mlajših reprezentančnih selekcij.

Borut Kop, predsednik ŽKK Cinkarna Celje: “Zelo smo veseli, da Ana Nuša ostaja del našega kluba tudi v prihodnjih letih. Gre za igralko iz lastnega pogona, ki je bila izjemno uspešna že v vseh mlajših starostnih kategorijah, zadnja leta pa svoj potencial in košarkarsko znanje kaže tudi na članski ravni. S podpisom pogodbe z Ano Nušo Anžič smo v mozaik generacije igralk letnika 2003 in mlajših dodali še eno igralko, ki bo tvorila ogrodje naše ekipe v prihodnjih sezonah.”

Ana Nuša Anžič, ŽKK Cinkarna Celje: “Zelo sem vesela priložnosti, ki mi jo je ponudil klub in dejstva, da bom svoje košarkarske potenciale še naprej lahko razvijala v klubu, v katerem sem naredila svoje prve košarkarske korake. Hvaležna sem vsem dosedanjim trenerjem, vodstvu kluba ter soigralkam za zaupanje skozi vsa leta. Podpis pogodbe zame pomeni še dodatno motivacijo za nadaljnje dokazovanje, še bolj zavzeto delo ter posledično verjamem, da tudi za moj košarkarski in osebnostni napredek. Veselim se nadaljnjega sodelovanja in verjamem, da bomo skupaj dosegli še veliko dobrih rezultatov.”

Foto: Andraž Purg

